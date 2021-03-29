Luxemburgo x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

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Portugal enfrenta Luxemburgo fora de casa nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A equipe de Fernando Santos não convenceu nas duas primeiras partidas, apesar de ter tido uma vitória e um empate, e segue atrás da Sérvia no Grupo A.Diferenças

- Somos uma seleção muito forte. Queremos jogar com força máxima e conquistar os três pontos. Acho que vão ser jogos completamente diferentes (com relação ao duelo contra o Azerbaijão). Luxemburgo é uma outra equipe. Sabemos os aspectos em que são mais fracos e mais fortes e cabe a nós tirar proveito disso - analisou Rúben Neves, jogador do Wolverhampton.

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Repercussão

Durante a coletiva de imprensa, o técnico Fernando Santos seguiu repercutindo o último jogo disputado entre Sérvia e Portugal. A partida entre os dois times mais fortes do grupo terminou empatada, mas Cristiano Ronaldo teve um gol legal que não foi validado pelos árbitros de campo. Caso tivessem conquistado a vitória, os lusos estariam sobrando na liderança.

FICHA TÉCNICA:Luxemburgo x Portugal

Data e horário: 30/3/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Josy-Barthel, em Luxemburgo (LUX)Onde assistir: Estádio TNT SPorts

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LUXEMBURGO (Técnico: Luc Holtz)Moris; Martins, Mahmutovic, Chanot e Jans; Martins Pereira; Rodrigues, Barreiro, O. Thill e V. Thill; Sinani

Desfalques: Nenhum

PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Cedric, Duarte, Rúben Dias e Nuno Mendes; Danilo Pereira, Sanches e Rúben Neves; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Felix