Luxemburgo recebe membros de organizada para "dar explicações" e pedir apoio ao Cruzeiro

Sem chances de acesso à Série A de 2022, o Cruzeiro tem várias questões para resolver. Uma das que mais preocupam o time celeste é se o técnico Vanderlei Luxemburgo seguirá no comando da equipe na próxima temporada. E, um apoio extra chegou ao treinador nesta quarta-feira, 3 de novembro, quando membros da maior organizada do clube, a Máfia Azul, estiveram com o treinador celeste reiterando o que a maioria dos torcedores querem: a permanência do técnico para fazer um projeto que possa levar a Raposa de volta à elite em 2023. O grupo de torcedores da organizada ouviu de Luxa que as coisas estão mais controlada no Cruzeiro, com salários em dia. Em comunicado exposto nas redes sociais, Máfia Azul demonstrou seus posicionamentos, suas insatisfações e que foram ouvidos pelo comandante cruzeirense. Ainda segundo a organizada, Luxa pediu apoio para o time neste reta final de Série B, onde o Cruzeiro ainda tem risco de queda à terceira divisão. O Cruzeiro volta a campo sexta-feira, 5 de novembro, às 21h30, contra o Londrina, no Estádio do Café, na cidade paranaense. Será um duelo direto contra o rebaixamento, pois o Tubarão está com 38 pontos, dois a menos do que a Raposa, 40 pontos, na 14ª posição. Leia a íntegra da nota divulgada pela organizada: Na data de hoje nós da Máfia Azul através de alguns representantes da torcida estivemos na Toca da Raposa 2 para conversar olho a olho com o ténico Vanderlei Luxemburgo. Na nossa conversa ele nos antecipou que permanecerá para o próximo ano e que todos estão empenhados em tirar o Cruzeiro dessa situação. Luxemburgo nos pediu apoio incondicional ao clube nesses últimos jogos do campeonato. Em nossa conversa todos os nossos questionamentos foram respondidos, um deles foi em relação aos salários e nos foi passado que os mesmos se encontram em dia. Depois de mais de 2 horas de conversa a Máfia Azul entende que o momento é de apoio ao grupo de jogadores nesta reta final de campeonato, mesmo sabendo que muitos não têm a mínima condição de vestir a camisa do nosso clube! Entendemos que o momento não é bom, nosso sentimento é igual ao de todo cruzeirense nesse momento, mas precisamos do apoio de todos os torcedores neste momento. Só nós, torcedores que podemos o clube dessa situação! E abandonar nunca foi uma opção. Mais uma vez é com a gente nação azul!#FechadoComOCruzeiro #PorAmorAoCruzeiro