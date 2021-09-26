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Luxemburgo nega planejamento antecipado para 2022 e vê chance de acesso à Serie A como remota

O treinador do Cruzeiro reconhece dificuldade em alcançar o G4 após derrota em casa para o CSA e pede calma para definir os próximos passos...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 19:31
Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o CSA pela 26ª rodada da Série B, o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou para a sua coletiva com um ar de desânimo, o que era compreensível, pois com o revés, a Raposa ficou muito longe de conseguir o acesso à Série A em 2022. A conta para conseguir manter alguma chance de acesso ainda é complicada. O Cruzeiro não pode mais perder nenhuma partida na Série B. Novo revés “enterra” de vez a possibilidade de acesso. A Raposa está com 31 pontos, na 13ª colocação, 13 a menos do que o CRB, quarto colocado. Com esse cenário, Luxa tentou ser realista, mas sem “jogar a toalha” na competição, para manter a esperança de uma arrancada celeste na competição. O treinador sabe que será difícil chegar ao G4, mas espera traçar com calma os próximos passos da equipe mineira. Confira nos vídeos a análise do comandante azul sobre o jogo e a situação do Cruzeiro na Série B. Luxemburgo tentou disfarçar o desânimo após o revés para o CSA que afastou o Cruzeiro ainda mais do G4-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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