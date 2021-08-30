Luxemburgo minimiza desentendimento de Rômulo e Adriano no jogo com o CRB

Se a campanha do Cruzeiro na Série B ainda não é vistosa, com a equipe mineira lutando pelo G4, o espírito dentro de campo está aguerrido, em dia. Pelo menos é o que se viu quando os volantes Rômulo e Adriano iniciaram uma discussão após o CRB quase marcar um gol na Raposa, no duelo entre as duas equipes, pela Série B do Brasileiro, que terminou empatado em 0 a 0.
O bate-boca chamou atenção de quem via a partida e ficou a dúvida se o ambiente estava calmo depois do jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo tratou de por "panos quentes" na situação. Confira no vídeo acima.
O Cruzeiro está na 14ª posição, com 25 pontos, 10 a menos do que o Botafogo, quarto colocado no campeonato. Luxe minimizou o atrito dentro de campo entre Rômulo e Adriano-(Bruno Haddad/Cruzeiro)