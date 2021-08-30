Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luxemburgo minimiza desentendimento de Rômulo e Adriano no jogo com o CRB

A discussão aconteceu após um erro defensivo em que a equipe alagoana quase abriu o placar no Rei Pelé...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 17:39
Se a campanha do Cruzeiro na Série B ainda não é vistosa, com a equipe mineira lutando pelo G4, o espírito dentro de campo está aguerrido, em dia. Pelo menos é o que se viu quando os volantes Rômulo e Adriano iniciaram uma discussão após o CRB quase marcar um gol na Raposa, no duelo entre as duas equipes, pela Série B do Brasileiro, que terminou empatado em 0 a 0.
O bate-boca chamou atenção de quem via a partida e ficou a dúvida se o ambiente estava calmo depois do jogo. O técnico Vanderlei Luxemburgo tratou de por "panos quentes" na situação. Confira no vídeo acima.
O Cruzeiro está na 14ª posição, com 25 pontos, 10 a menos do que o Botafogo, quarto colocado no campeonato. Luxe minimizou o atrito dentro de campo  entre  Rômulo e Adriano-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados