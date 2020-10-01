Luxemburgo elogia mudanças: 'Se fizerem por merecer, vão jogar'

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Logo após ver seu time bater o Bolívar por 5 a 0, em casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que levou ao gramado do Allianz Parque uma formação diferente da que vinha jogando, além de promover outros nomes à titularidade, elogiou a resposta dos jogadores e assegurou que a mudança passa pelo desempenho dos atletas.

 Então, acho que a escalação foi boa, nesse momento, eu gosto dessa forma de jogar, mas eu preciso que o jogador me convença que ele tem que jogar, não eu que tenho que convencê-lo a jogar. Se fizerem por merecer, vão jogar. E treinamento também faz com que você possa jogar ou estar no banco, faz parte de um processo como um todo  explicou.

Muito criticado pela sequencia de empates que tem vivido com o Palmeiras, Vanderlei se defendeu. No futebol, as pessoas não acompanham nosso dia a dia, não sabem aquilo que estamos fazendo, então cobram as coisas porque acham que deve ser de uma forma e isso é um problema que a pandemia fez com que ficasse dessa forma, porque não tem jornalista, o repórter, cobrindo no clube, então não tem informação, e aí vem uma série de colocações que são indevidas porque não sabem do que está acontecendo  criticou Luxa.

Ainda sobre as novidades, Rony voltou ao time titular e teve sua melhor apresentação com a camisa do Verdão. E foi elogiado por Luxemburgo.

 A gente vem fazendo as coisas e tem que ter calma. Às vezes querem que façamos as coisas quando elas não podem ser feitas. Saber que momento você pode arriscar algo, dar a oportunidade pra um jogador, como foi dada ao Rony na Bolivia e hoje, pra que pudesse mostrar sua cara e fazer um gol  finalizou.