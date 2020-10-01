Luxemburgo elogia mudanças: 'Se fizerem por merecer, vão jogar'

Logo após ver seu time bater o Bolívar por 5 a 0, em casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que levou ao gramado do Allianz Parque uma formação diferente da que vinha jogando, além de promover outros nomes à titularidade, elogiou a resposta dos jogadores e assegurou que a mudança passa pelo desempenho dos atletas.
Então, acho que a escalação foi boa, nesse momento, eu gosto dessa forma de jogar, mas eu preciso que o jogador me convença que ele tem que jogar, não eu que tenho que convencê-lo a jogar. Se fizerem por merecer, vão jogar. E treinamento também faz com que você possa jogar ou estar no banco, faz parte de um processo como um todo explicou.
Muito criticado pela sequencia de empates que tem vivido com o Palmeiras, Vanderlei se defendeu. No futebol, as pessoas não acompanham nosso dia a dia, não sabem aquilo que estamos fazendo, então cobram as coisas porque acham que deve ser de uma forma e isso é um problema que a pandemia fez com que ficasse dessa forma, porque não tem jornalista, o repórter, cobrindo no clube, então não tem informação, e aí vem uma série de colocações que são indevidas porque não sabem do que está acontecendo criticou Luxa.
Ainda sobre as novidades, Rony voltou ao time titular e teve sua melhor apresentação com a camisa do Verdão. E foi elogiado por Luxemburgo.
A gente vem fazendo as coisas e tem que ter calma. Às vezes querem que façamos as coisas quando elas não podem ser feitas. Saber que momento você pode arriscar algo, dar a oportunidade pra um jogador, como foi dada ao Rony na Bolivia e hoje, pra que pudesse mostrar sua cara e fazer um gol finalizou.
Classificado na Libertadores, o Palmeiras volta a campo no sábado (03), às 19h, no Allianz Parque, diante do Ceará, pela 13ª rodada do Brasileirão.