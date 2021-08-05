Luxa esboça time para a sua estreia, pede apoio da torcida e foca na Série B: 'penso na conquista do título'

O primeiro trabalho de Luxemburgo no Cruzeiro teve discurso motivacional, pedido de apoio ao torcedor, e para que não haja cobrança desmedida, como quebra-quebra e cobranças na porta do CT, além do esboço para o primeiro jogo da Raposa sob o comando do treinador, diante do Brusque, neste sábado, 11h, pela Série B. O técnico também comentou sobre o foco na competição e diz não ter outra meta, a não ser o título, e não sair da zona do rebaixamento. Veja nos vídeos da matéria o que Luxa disse. A equipe formada pelo treinador em seu primeiro dia de trabalho na Toca da Raposa, foi a seguinte: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno. A equipe reserva teve a seguinte formação: Lucas França; Geovane, Léo Santos, Weverton e Matheus Pereira; Ariel Cabral, Claudinho e Marcinho; Felipe Augusto, Dudu e Thiago. Relacionados Luxemburgo fez sua primeira relação e levou 21 atletas para encarar o Brusque. Norberto, suspenso, não foi com a delegação. Confira quem irá para Santa Catarina: Goleiros: Fábio, Lucas França e ViníciusLaterais: Geovane e Jean VictorZagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos e RamonMeio-campistas: Ariel Cabral, Claudinho, Flávio, Giovanni, Marcinho, Matheus Neris e RômuloAtacantes: Bruno José, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Thiago e Wellington NemRafael Sobis deve ser titular com Luxemburgo em seu jogo de estreia pelo Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)