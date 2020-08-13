Luto! Após contrair Covid-19, morre médico do Brusque

Crédito: Divulgação/Brusque

Clube que nos últimos anos se acostumou a vibrar com feitos importantes (conquista da Série D em 2019 e finalista nessa temporada do Campeonato Catarinense, a manhã dessa quinta-feira (13) foi de luto para o clube e também a cidade de Brusque. Em nota oficial, o clube confirmou a morte do médico, diretor e ex-presidente do clube, André Karnikowski.

Karnikowski estava internado no Hospital Imigrantes desde o último dia 22 de julho, região central da cidade, tendo chegado a apresentar complicações respiratórias após o diagnóstico positivo do novo coronavírus. Ele tinha 54 anos de idade tendo 23 deles sido dedicados ao clube em diferentes funções.

Em nota de pesar, quem deu uma declaração mais sentida e em representação de toda a diretoria foi o atual presidente do clube, Danilo Renzini, trazendo todo o sentimento de dor que assola os integrantes da equipe catarinense: