Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luto! Após contrair Covid-19, morre médico do Brusque

Atual campeão da Série D do Brasileirão e finalista do Catarinense confirmou a morte de André Karnikowski que já foi, inclusive, presidente do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2020 às 14:53

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:53

Crédito: Divulgação/Brusque
Clube que nos últimos anos se acostumou a vibrar com feitos importantes (conquista da Série D em 2019 e finalista nessa temporada do Campeonato Catarinense, a manhã dessa quinta-feira (13) foi de luto para o clube e também a cidade de Brusque. Em nota oficial, o clube confirmou a morte do médico, diretor e ex-presidente do clube, André Karnikowski.
Karnikowski estava internado no Hospital Imigrantes desde o último dia 22 de julho, região central da cidade, tendo chegado a apresentar complicações respiratórias após o diagnóstico positivo do novo coronavírus. Ele tinha 54 anos de idade tendo 23 deles sido dedicados ao clube em diferentes funções.
Em nota de pesar, quem deu uma declaração mais sentida e em representação de toda a diretoria foi o atual presidente do clube, Danilo Renzini, trazendo todo o sentimento de dor que assola os integrantes da equipe catarinense:
- Dr. André podes ter a certeza que teus amigos, diretores, comissão técnica, atletas, e funcionários e torcida, continuarão levando o teu nome em todas as vitórias e conquistas do nosso querido Bruscão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados