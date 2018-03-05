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Mudança

Lutando pelo G-4, Rio Branco VN demite técnico e já anuncia substituto

Através de nota, time anuncia saída de Mauro Soares e apresenta Marquinhos Carioca, que estava no Samambaia-DF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 17:26

Publicado em 05 de Março de 2018 às 17:26

Mesmo inteiro na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Capixaba e com apenas duas derrotas nos últimos oito jogos, Mauro Soares não é mais treinador do Rio Branco VN, que já anunciou seu novo treinador. Marquinhos Carioca, que era o auxiliar técnico de Mauro, foi anunciado pelo Time da Terra da Polenta através de nota divulgada em uma das redes sociais do clube.
Mauro Soares deixa o Rio Branco VN Crédito: Rio Branco VN/Divulgação
Mauro Soares chegou ao Rio Branco ainda durante a pré-temporada da equipe e ajudou a diretoria do clube a fazer a montagem do elenco e até teve bom começo, ficando invicto no Capixabão durante as quatro primeiras rodadas - duas vitórias e dois empates. No Estadual, Mauro Soares deixa o comando da equipe após 8 partidas, com três vitórias, três empates e duas derrotas. O time marcou 14 gols e sofreu 11.

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