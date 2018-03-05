Lutando pelo G-4, Rio Branco VN demite técnico e já anuncia substituto

Mesmo inteiro na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Capixaba e com apenas duas derrotas nos últimos oito jogos, Mauro Soares não é mais treinador do Rio Branco VN, que já anunciou seu novo treinador. Marquinhos Carioca, que era o auxiliar técnico de Mauro, foi anunciado pelo Time da Terra da Polenta através de nota divulgada em uma das redes sociais do clube.

Mauro Soares chegou ao Rio Branco ainda durante a pré-temporada da equipe e ajudou a diretoria do clube a fazer a montagem do elenco e até teve bom começo, ficando invicto no Capixabão durante as quatro primeiras rodadas - duas vitórias e dois empates. No Estadual, Mauro Soares deixa o comando da equipe após 8 partidas, com três vitórias, três empates e duas derrotas. O time marcou 14 gols e sofreu 11.