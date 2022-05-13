Lustosa, do Grêmio, comenta chegada por empréstimo ao São Luiz

Cria das categorias do Grêmio, o meio-campista Victor Lustosa terá a chance de fazer suas primeiras partidas como atleta profissional vestindo a camisa do São Luiz, equipe gaúcha que acertou sua chegada por empréstimo até o próximo mês de agosto.>Entenda as divergências que fazem 23 clubes recusarem a LibraAlém de demonstrar uma notória felicidade com a chegada ao clube de Ijuí que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, Lustosa destacou suas características como atleta:

- Estou muito feliz e empolgado por representar o São Luiz nesta Série D. Espero ajudar a equipe no que for possível, com muito trabalho e empenho, para conseguirmos nosso objetivo na competição. Será a minha primeira experiência no profissional, estou muito motivado para dar o meu máximo e somar muito ao time.

- As minhas principais qualidades dentro de campo são ter uma boa visão de jogo, bom passe e finalização. Gosto muito de jogar com a bola e ajudar na construção das jogadas da equipe - acrescentou.

Neste momento, o São Luiz é o ponteiro do Grupo B com 27 pontos ganhos ao ter acumulado o excelente retrospecto de sete vitórias, seis empates e somente um revés.