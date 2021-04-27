Lustosa, do Boavista, dedica gol aos familiares após marcar na estreia entre os profissionais

Crédito: Divulgação/Boavista

O Boavista perdeu para a Portuguesa-RJ, no último sábado, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. A campanha do Verdão de Saquarema não foi capaz de levar o time até a fase final da competição: com 11 pontos conquistados em 11 jogos disputados, a equipe terminou o Estadual na décima posição. No entanto, o jovem Mateus Lustosa conseguiu se destacar, marcando o segundo gol do clube no duelo.

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Com apenas 16 anos de idade, o meia esteve presente nos últimos 45 minutos e anotou o seu primeiro gol na equipe profissional do Boavista. Feliz com a marca pessoal, Lustosa dedicou o gol aos familiares. - Sempre trabalhei firma nas categorias de base e buscava minha chance entre os profissionais. Estrear desta forma foi a realização de dois sonhos num único dia. Em primeiro lugar agradeço a Deus por isso. Dedico este gol para todos os meus familiares, que acreditaram em mim, que incentivaram e estiverem comigo em todos os momentos desta trajetória - disse o atleta.

O Boavista se prepara para o restante da temporada. Ainda vivo na Copa do Brasil, o time encara o Vasco em dois jogos pela terceira fase. Além disso, com todo o calendário preenchido no Brasileirão Série D, Lustosa projetou a temporada no Gigante de Saquarema.