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futebol

Lulinha marca duas vezes em vitória do Jubilo Iwata e comemora

Meia-atacante brasileiro é uma das novidades do elenco em 2020
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LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 09:59

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 09:59

Crédito: Lulinha é um dos principais destaques do Jubilo Iwata na temporada (Divulgação / Jubilo Iwata
Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha foi o destaque do Jubilo Iwata neste domingo ao marcar duas vezes na goleada de 6 a 0 sobre o Zweigen Kanazawa pela Liga J2. Feliz com os primeiros gols no clube, o jogador comemorou bastante a tarde feliz.
- Estou muito feliz por ter marcado duas vezes pelo Jubilo. Estava precisando de uma atuação como essa. Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e fazendo bons jogos por aqui. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Jubilo. Espero que saia mais gols na sequência da temporada - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o desejo do grupo é conquistar o acesso esse ano.
- Vamos em busca desse acesso para a primeira divisão. É um desejo de todos aqui no clube. Vamos lutar muito para que isso seja possível - afirmou.

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