Lulinha marca duas vezes em vitória do Jubilo Iwata e comemora

Crédito: Lulinha é um dos principais destaques do Jubilo Iwata na temporada (Divulgação / Jubilo Iwata

Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha foi o destaque do Jubilo Iwata neste domingo ao marcar duas vezes na goleada de 6 a 0 sobre o Zweigen Kanazawa pela Liga J2. Feliz com os primeiros gols no clube, o jogador comemorou bastante a tarde feliz.

- Estou muito feliz por ter marcado duas vezes pelo Jubilo. Estava precisando de uma atuação como essa. Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e fazendo bons jogos por aqui. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Jubilo. Espero que saia mais gols na sequência da temporada - disse.

Ainda de acordo com o jogador, o desejo do grupo é conquistar o acesso esse ano.