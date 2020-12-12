Lulinha fala sobre momento no Jubilo Iwata e evolução no futebol japonês

Crédito: (Divulgação / Jubilo Iwata

Um dos principais nomes do Jubilo Iwata neste ano, o meia-atacante Lulinha, revelado no Corinthians, destacou a ótima temporada que vem fazendo com o clube japonês em 2020. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo na Terra do Sol Nascente.

- Venho trabalhando muito desde que cheguei ao Jubilo e me dedicando ao máximo para honrar a camisa do clube sempre. Vou continuar neste ritmo para continuar crescendo nos futebol japonês. Evoluí muito desde que assinei com o Jubilo e isso é o mais importante - disse.

Ainda de acordo com o jogador, que atuou também por Bahia, Botafogo e Ceará e nos Emirados Árabes ,estar em um clube como o Jubilo o ajudou muito.