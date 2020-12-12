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futebol

Lulinha fala sobre momento no Jubilo Iwata e evolução no futebol japonês

Jogador chegou ao clube da Terra do Sol Nascente no início do ano após passagem pelo futebol do Chipre. Júbilo Iwata é o terceiro clube asiático que o brasileiro defende
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 14:02

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:02

Crédito: (Divulgação / Jubilo Iwata
Um dos principais nomes do Jubilo Iwata neste ano, o meia-atacante Lulinha, revelado no Corinthians, destacou a ótima temporada que vem fazendo com o clube japonês em 2020. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo na Terra do Sol Nascente.
- Venho trabalhando muito desde que cheguei ao Jubilo e me dedicando ao máximo para honrar a camisa do clube sempre. Vou continuar neste ritmo para continuar crescendo nos futebol japonês. Evoluí muito desde que assinei com o Jubilo e isso é o mais importante - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que atuou também por Bahia, Botafogo e Ceará e nos Emirados Árabes ,estar em um clube como o Jubilo o ajudou muito.
- O Jubilo tem uma estrutura muito boa e isso me ajudou durante o ano. Sou muito grato a tudo que passei no clube e todo o carinho que todos tiveram por mim - afirmou.

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