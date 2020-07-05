Lulinha fala sobre ano no Jubilo Iwata e espera evolução com a equipe

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha está no Jubilo Iwata desde o início da temporada. Feliz com a evolução que teve desde a sua chegada ao clube, o jogador falou sobre a importância do grupo melhorar seu rendimento em campo em 2020 nos jogos e treinos.

- Estou muito feliz com a evolução que tive desde que cheguei ao clube. Tenho me dedicado muito para melhorar meu rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano de 2020 seja especial para o Jubilo Iwata e para mim também, com gols e títulos importantes - disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta principal do clube é retornar para a primeira divisão em 2020.