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futebol

Lulinha fala sobre ano no Jubilo Iwata e espera evolução com a equipe

Meia-atacante brasileiro é uma das novidades do elenco em 2020
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LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 17:08

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 17:08

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha está no Jubilo Iwata desde o início da temporada. Feliz com a evolução que teve desde a sua chegada ao clube, o jogador falou sobre a importância do grupo melhorar seu rendimento em campo em 2020 nos jogos e treinos.
- Estou muito feliz com a evolução que tive desde que cheguei ao clube. Tenho me dedicado muito para melhorar meu rendimento em campo nesta sequência da temporada. Vou me dedicar ao máximo para que esse ano de 2020 seja especial para o Jubilo Iwata e para mim também, com gols e títulos importantes - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a meta principal do clube é retornar para a primeira divisão em 2020.
- Nossa meta, sem dúvida, é colocar o Jubilo na J-League novamente. Sabemos das dificuldades da Liga J2, que é uma competição muito equilibrada. Lutaremos muito para que isso seja possível - afirmou.

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