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futebol

Lulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo Iwata

Brasileiro é uma das novidades do elenco em 2020 e quer fazer história no clube
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LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 16:13

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 16:13

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha destacou o desejo de conquistar o título da Liga J2 com o Jubilo Iwata nesta temporada. Segundo o jogador, que também atuou nos Emirados Árabes, a meta de todos no clube é levantar o troféu da competição em 2020.
- Estamos vivendo uma expectativa boa para essa temporada e cientes das responsabilidades que teremos nos próximos meses. Vamos trabalhar muito para conquistar o título da Liga J2 e para colocar o clube novamente na J-League. Essa é a meta de todos aqui no clube. Nos dedicaremos muito para isso - disse.
Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jubilo.
- O Jubilo é um dos principais clubes do futebol japonês, com uma torcida gigante. Vou lutar para fazer a minha história no clube com muitos gols e títulos - afirmou.E MAIS:Brescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliRakitic está confiante em permanência no BarcelonaUnion Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na BundesligaGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporadaJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de Pjanic E MAIS:

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