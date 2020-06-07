Lulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo Iwata

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha destacou o desejo de conquistar o título da Liga J2 com o Jubilo Iwata nesta temporada. Segundo o jogador, que também atuou nos Emirados Árabes, a meta de todos no clube é levantar o troféu da competição em 2020.

- Estamos vivendo uma expectativa boa para essa temporada e cientes das responsabilidades que teremos nos próximos meses. Vamos trabalhar muito para conquistar o título da Liga J2 e para colocar o clube novamente na J-League. Essa é a meta de todos aqui no clube. Nos dedicaremos muito para isso - disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é fazer história no Jubilo.