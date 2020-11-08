Lulinha destaca expectativa para fazer grande fim de temporada com o Jubilo Iwata

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha revelou o desejo de fazer uma grande reta final de temporada no Jubilo Iwata. Segundo o jogador, que também atuou no futebol coreano e dos Emirados Árabes, a meta de todos é melhorar ainda mais o desempenho em campo em 2020.

- Nosso elenco tem lutado muito para terminar bem o ano, com grandes resultados e com o Jubilo brigando na parte da frente da tabela de classificação. Todos estão muito motivados para essa reta final de temporada. Vamos lutar muito para que seja de grandes resultados para todos aqui - disse. Ainda de acordo com o jogador, esse ano tem sido muito especial.