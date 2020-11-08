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futebol

Lulinha destaca expectativa para fazer grande fim de temporada com o Jubilo Iwata

Meio-campista brasileiro é uma das novidades do elenco em 2020
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 14:16

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 14:16

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha revelou o desejo de fazer uma grande reta final de temporada no Jubilo Iwata. Segundo o jogador, que também atuou no futebol coreano e dos Emirados Árabes, a meta de todos é melhorar ainda mais o desempenho em campo em 2020.
- Nosso elenco tem lutado muito para terminar bem o ano, com grandes resultados e com o Jubilo brigando na parte da frente da tabela de classificação. Todos estão muito motivados para essa reta final de temporada. Vamos lutar muito para que seja de grandes resultados para todos aqui - disse. Ainda de acordo com o jogador, esse ano tem sido muito especial.
- O futebol japonês me fez muito bem desde a minha chegada. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e espero melhorar ainda mais meus números no clube - afirmou.

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