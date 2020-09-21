Lulinha destaca expectativa de evolução no Jubilo Iwata

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha destacou a vontade de todos no elenco de conquistar o título da Liga J2 com o Jubilo Iwata nesta temporada. Segundo o atleta, que também atuou nos Emirados Árabes, a meta do grupo é levantar o troféu da competição em 2020.

- Vamos continuar trabalhando muito para levarmos o Jubilo para a J-League esse ano. O grupo sabe da importância desta conquista. Vejo o elenco muito motivado para alcançar esta meta neste segundo semestre. Sabemos das dificuldades da competição, mas estamos preparados para isso - disse.Ainda de acordo com o jogador, o ano no Japão tem sido especial.