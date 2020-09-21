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futebol

Lulinha destaca expectativa de evolução no Jubilo Iwata

Novidade no elenco em 2020, meio-campista quer o acesso para a J-League...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 11:37
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Ex-Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha destacou a vontade de todos no elenco de conquistar o título da Liga J2 com o Jubilo Iwata nesta temporada. Segundo o atleta, que também atuou nos Emirados Árabes, a meta do grupo é levantar o troféu da competição em 2020.
- Vamos continuar trabalhando muito para levarmos o Jubilo para a J-League esse ano. O grupo sabe da importância desta conquista. Vejo o elenco muito motivado para alcançar esta meta neste segundo semestre. Sabemos das dificuldades da competição, mas estamos preparados para isso - disse.Ainda de acordo com o jogador, o ano no Japão tem sido especial.
- Estou muito feliz aqui no Japão e trabalhando muito para construir a minha história aqui. Vou continuar me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos com a camisa do clube - afirmou.

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