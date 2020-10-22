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futebol

Lulinha destaca evolução no Jubilo Iwata e quer fazer história no Japão

Atacante chegou ao clube da Terra do Sol Nascente no início do ano após passagem pelo futebol do Chipre. Júbilo Iwata é o terceiro clube asiático que o brasileiro defende...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:35
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Atuando no Jubilo Iwata, do Japão, desde o início da temporada, o meia-atacante Lulinha está confiante na sequência de 2020. Segundo o atleta, sua meta nos próximos meses é melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube japonês.
- Tenho me dedicado muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Espero continuar evoluindo no futebol japonês - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Bahia, Botafogo e Ceará, a meta principal do clube é retornar para a primeira divisão em 2020.
- Vamos continuar lutando muito para levar o Jubilo de volta para a primeira divisão do futebol japonês. É possível e temos que acreditar até o fim nisso - afirmou.

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