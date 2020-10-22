Lulinha destaca evolução no Jubilo Iwata e quer fazer história no Japão

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Atuando no Jubilo Iwata, do Japão, desde o início da temporada, o meia-atacante Lulinha está confiante na sequência de 2020. Segundo o atleta, sua meta nos próximos meses é melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube japonês.

- Tenho me dedicado muito para continuar melhorando meus números com a camisa do clube para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Espero continuar evoluindo no futebol japonês - disse.

Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Bahia, Botafogo e Ceará, a meta principal do clube é retornar para a primeira divisão em 2020.