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futebol

Lulinha destaca evolução no Jubilo Iwata e foca em liderança da Liga J2

Meia-atacante brasileiro é uma das novidades do elenco em 2020
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Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 13:54
Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha está focado na evolução do Jubilo Iwata nesta atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no futebol dos Emirados Árabes, a meta de todos é crescer de produção nestas próximas semanas.
- Estamos lutando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Temos que manter um ritmo forte agora e, com muita dedicação, precisamos crescer de produção em 2020. Vamos com tudo para que isso seja possível. O grupo está muito motivado - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a meta da equipe, agora, é buscar a liderança da Liga J2.
- Vamos pensando passo a passo, mas, sem dúvida, temos que focar na liderança da Liga J2. Vamos nos dedicar muito para alcançarmos essa meta -afirmou.

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