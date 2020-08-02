Lulinha destaca evolução no Jubilo Iwata e foca em liderança da Liga J2

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Com passagens pelo Corinthians, Bahia, Botafogo e Ceará, o meia-atacante Lulinha está focado na evolução do Jubilo Iwata nesta atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no futebol dos Emirados Árabes, a meta de todos é crescer de produção nestas próximas semanas.

- Estamos lutando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Temos que manter um ritmo forte agora e, com muita dedicação, precisamos crescer de produção em 2020. Vamos com tudo para que isso seja possível. O grupo está muito motivado - disse.

Ainda de acordo com o jogador, a meta da equipe, agora, é buscar a liderança da Liga J2.