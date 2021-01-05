Lukian visa grande ano no Jubilo Iwata e quer o acesso à primeira divisão

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Destaque Jubilo Iwata há duas temporadas e um dos artilheiros da equipe no ano que passou, o atacante Lukian, com passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, espera melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube em 2021. Segundo ele, a meta é fazer uma grande época.

- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no Japão. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim dentro de campo. Vou me dedicar ao máximo para que essa temporada seja muito boa dentro e fora de campo - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo tem tudo para conquistar o acesso esse ano.