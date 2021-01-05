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futebol

Lukian visa grande ano no Jubilo Iwata e quer o acesso à primeira divisão

Em bom momento na carreira, atacante quer melhorar números no Japão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 12:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:54

Crédito: Divulgação
Destaque Jubilo Iwata há duas temporadas e um dos artilheiros da equipe no ano que passou, o atacante Lukian, com passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, espera melhorar ainda mais seus números com a camisa do clube em 2021. Segundo ele, a meta é fazer uma grande época.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no Japão. Espero que esse ano de 2021 seja ainda melhor para mim dentro de campo. Vou me dedicar ao máximo para que essa temporada seja muito boa dentro e fora de campo - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo tem tudo para conquistar o acesso esse ano.
- O clube vai se preparar para isso: conquistar o acesso em 2021. Vamos lutar muito para que esse objetivo seja alcançado.

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