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futebol

Lukian recebe homenagem emocionante de torcida japonesa do Jubilo Iwata

Atacante brasileiro que atua na equipe do Jubilo Iwata vem passando por ótimo momento na carreira no Japão
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LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 15:07

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 15:07

Crédito: Divulgação
Destaque e principal jogador do Jubilo Iwata atualmente, o atacante Lukian recebeu uma linda homenagem da torcida japonesa na última rodada da Liga J2. Os adeptos do clube lotaram as arquibancadas do estádio com bandeiras do Brasil, surpreendendo até mesmo o atleta, que é um dos responsáveis pela boa campanha da equipe na disputa.- Foi uma linda homenagem do torcedor do Jubilo. Me surpreendi. Ninguém sabia. Quando entrei no estádio vi a torcida toda de verde e amarelo. Nunca vou me esquecer desse dia. Sem dúvida, situações como essa nos motiva ainda mais para continuar lutando. Luto por eles. Vamos suar sangue por eles - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, sua passagem pelo Japão tem sido muito boa.
- Espero terminar o ano com números ainda melhores. Vou lutar para que esses próximos meses sejam de grandes resultados individuais para mim também - disse.

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