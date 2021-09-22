Lukian recebe homenagem emocionante de torcida japonesa do Jubilo Iwata

Destaque e principal jogador do Jubilo Iwata atualmente, o atacante Lukian recebeu uma linda homenagem da torcida japonesa na última rodada da Liga J2. Os adeptos do clube lotaram as arquibancadas do estádio com bandeiras do Brasil, surpreendendo até mesmo o atleta, que é um dos responsáveis pela boa campanha da equipe na disputa.- Foi uma linda homenagem do torcedor do Jubilo. Me surpreendi. Ninguém sabia. Quando entrei no estádio vi a torcida toda de verde e amarelo. Nunca vou me esquecer desse dia. Sem dúvida, situações como essa nos motiva ainda mais para continuar lutando. Luto por eles. Vamos suar sangue por eles - afirmou.