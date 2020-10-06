Lukian quer Jubilo Iwata crescendo para conquistar acesso em 2020

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Principal destaque ofensivo do Jubilo Iwata, o atacante brasileiro Lukian, que atuou na Coreia do Sul e Tailândia, falou sobre a evolução que a equipe teve nas últimas partidas da temporada. Segundo o atleta, revelado nas divisões de base do Nova Iguaçu, a meta de todos é o acesso esse ano.

- Nós tivemos uma evolução grande desde o retorno das competições. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. Agora é hora de manter esse ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas semanas em busca do acesso - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é chegar à artilharia da Liga J2.