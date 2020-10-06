Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lukian quer Jubilo Iwata crescendo para conquistar acesso em 2020

Atacante é uma das esperanças de gols da equipe
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 09:45

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 09:45

Crédito: Divulgação
Principal destaque ofensivo do Jubilo Iwata, o atacante brasileiro Lukian, que atuou na Coreia do Sul e Tailândia, falou sobre a evolução que a equipe teve nas últimas partidas da temporada. Segundo o atleta, revelado nas divisões de base do Nova Iguaçu, a meta de todos é o acesso esse ano.
- Nós tivemos uma evolução grande desde o retorno das competições. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e isso é importante. Agora é hora de manter esse ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nas próximas semanas em busca do acesso - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é chegar à artilharia da Liga J2.
- Vou continuar trabalhando muito no dia a dia para brigar, também, pela artilharia da Liga J2. Seria uma conquista importante para mim individualmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados