Lukian quer grande segundo semestre no Jubilo Iwata e foca em artilharia da J2

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Um dos principais destaques do Jubilo Iwata, o atacante brasileiro Lukian revelou o desejo de conquistar a artilharia da temporada com o clube japonês. Segundo o atleta, a meta é fazer o maior número de gols possível neste ano de 2021.

Veja a tabela do Inglês- Estou trabalhando para ajudar o Jubilo e troco todos os meus gols pelo acesso do clube para a primeira divisão do futebol japonês. Vou me dedicar ao máximo por isso, em primeiro lugar, e depois para estar entre os artilheiros da Liga - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe japonesa é fazer um bom segundo semestre.