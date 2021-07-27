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futebol

Lukian quer grande segundo semestre no Jubilo Iwata e foca em artilharia da J2

Atacante brasileiro vem passando por ótimo momento na carreira atuando pela equipe do Jubilo Iwata, do Japão
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LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 16:23

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:23

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Um dos principais destaques do Jubilo Iwata, o atacante brasileiro Lukian revelou o desejo de conquistar a artilharia da temporada com o clube japonês. Segundo o atleta, a meta é fazer o maior número de gols possível neste ano de 2021.
Veja a tabela do Inglês- Estou trabalhando para ajudar o Jubilo e troco todos os meus gols pelo acesso do clube para a primeira divisão do futebol japonês. Vou me dedicar ao máximo por isso, em primeiro lugar, e depois para estar entre os artilheiros da Liga - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe japonesa é fazer um bom segundo semestre.
- O grupo está muito focado em conquistar o acesso. Temos que fazer uma ótima sequência e um grande segundo semestre. Vamos lutar muito por isso - concluiu.

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