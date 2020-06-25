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futebol

Lukian quer grande ano do Jubilo Iwata e foca em artilharia da Liga J2

Atacante é uma das esperanças de gols da equipe 
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Publicado em 25 de Junho de 2020 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 15:14
Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Esperança de gols do Jubilo Iwata este ano, o atacante Lukian destacou o desejo de subir para a J-League nesta temporada com o título da disputa. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, a meta de todos é fazer um grande campeonato em 2020 para fazer história nesta época.
- Vamos em busca não só do acesso para a primeira divisão do futebol japonês, mas, também, do título da Liga J2. O Jubilo é um dos grandes clubes do futebol japonês e tem tudo para ter uma temporada de grandes conquistas. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse ano seja especial - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é bater a casa dos cinquenta jogos no clube.
- Espero que esse ano eu possa chegar aos cinquenta jogos com a camisa do Jubilo. Seria muito importante para mim. Estou construindo uma história no clube e espero que ela seja de conquistas.E MAIS:Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do timeEspeculações entre Manchester United e Ansu Fati são falsasVidal está confiante que Barça possa ganhar títulos nesta reta finalJurgen Klopp brinca com Guardiola após goleada do Liverpool E MAIS:

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