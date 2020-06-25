Lukian quer grande ano do Jubilo Iwata e foca em artilharia da Liga J2

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Esperança de gols do Jubilo Iwata este ano, o atacante Lukian destacou o desejo de subir para a J-League nesta temporada com o título da disputa. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, a meta de todos é fazer um grande campeonato em 2020 para fazer história nesta época.

- Vamos em busca não só do acesso para a primeira divisão do futebol japonês, mas, também, do título da Liga J2. O Jubilo é um dos grandes clubes do futebol japonês e tem tudo para ter uma temporada de grandes conquistas. Vamos nos dedicar ao máximo para que esse ano seja especial - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é bater a casa dos cinquenta jogos no clube.