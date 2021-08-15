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futebol

Lukian quer crescimento do Jubilo Iwata na Liga J2 do Japão

Atacante brasileiro vem passando por ótimo momento na carreira atuando pelo Jubilo Iwata, do Japão
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Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Artilheiro do Jubilo Iwata há duas temporadas, o atacante brasileiro Lukian pediu evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos do clube é melhorar o seu desempenho em campo nas próximas partidas.- Estamos em um ritmo forte e buscando essa evolução. O grupo tem trabalhado muito para continuar com esses números e para conquistar o acesso para a primeira divisão nesta temporada. Vamos lutar muito por isso - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, esse ano tem sido especial para ele no clube japonês.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim dentro e fora de campo. Vou continuar me empenhando para terminar o ano com ótimos números e gols - concluiu.

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