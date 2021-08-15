Lukian quer crescimento do Jubilo Iwata na Liga J2 do Japão

Artilheiro do Jubilo Iwata há duas temporadas, o atacante brasileiro Lukian pediu evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos do clube é melhorar o seu desempenho em campo nas próximas partidas.- Estamos em um ritmo forte e buscando essa evolução. O grupo tem trabalhado muito para continuar com esses números e para conquistar o acesso para a primeira divisão nesta temporada. Vamos lutar muito por isso - afirmou.