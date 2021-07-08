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futebol

Lukian mira acesso à elite japonesa com o Jubilo Iwata na temporada

No clube desde o início de 2019, atacante vem passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 15:09

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:09

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata, o atacante Lukian falou sobre a perspectiva do elenco do clube japonês em conquistar o acesso para a J-League (primeira divisão do Japão) neste ano. Focado nesta meta, o jogador disse que a meta de todos é alcançar esse objetivo.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Tenho certeza que esse segundo semestre será ainda melhor para todos no clube. Vamos lutar muito para que esses próximos meses sejam de conquistas importantes para o Jubilo. Queremos terminar 2021 com o acesso para a J-League - afirmou.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, sua trajetória no Japão tem sido muito boa.
- Estou muito focado e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui no clube. Vou trabalhar muito para continuar construindo a minha história com a camisa do Jubilo - disse.

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