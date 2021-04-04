Lukian marca mais um e garante vitória do Jubilo Iwata na Liga J2

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian foi decisivo mais uma vez no triunfo da sua equipe, por 1 x 0, fora de casa, sobra o Fagiano Okayama. Autor do gol do confronto, o jogador comemorou muito o resultado.

- Estou muito feliz por ter voltado a marcar e ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória fora de casa, que nos colocou entre os dez primeiros colocados. Todos estão de parabéns. Espero continuar marcando nas próximas rodadas - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a equipe vai com tudo em busca do acesso.