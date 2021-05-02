Lukian marca mais dois no Jubilo Iwata e assume artilharia da Liga J2

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Principal nome do Jubilo Iwata desde o ano passado, o atacante Lukian foi destaque, mais uma vez, na vitória da equipe sobre o Tochigi, por 3 x 2, pela Liga J2. Autor de dois gols no triunfo, o jogador assumiu a artilharia da disputa.

- Feliz por ter marcado novamente e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória dentro de casa. Estou muito focado e ciente da responsabilidade que terei esse ano. Venho trabalhando para melhorar meus números e, quem sabe, terminar o campeonato com a artilharia dele - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o acesso é o foco principal de todos.