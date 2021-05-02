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futebol

Lukian marca mais dois no Jubilo Iwata e assume artilharia da Liga J2

Atacante vem passando por ótimo momento na carreira e é um dos destaques da equipe
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Publicado em 02 de Maio de 2021 às 10:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 10:39
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Principal nome do Jubilo Iwata desde o ano passado, o atacante Lukian foi destaque, mais uma vez, na vitória da equipe sobre o Tochigi, por 3 x 2, pela Liga J2. Autor de dois gols no triunfo, o jogador assumiu a artilharia da disputa.
- Feliz por ter marcado novamente e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória dentro de casa. Estou muito focado e ciente da responsabilidade que terei esse ano. Venho trabalhando para melhorar meus números e, quem sabe, terminar o campeonato com a artilharia dele - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o acesso é o foco principal de todos.
- Queremos colocar o o clube novamente na J-League. Esse é o objetivo de todos. Temos elenco para isso. Vejo o grupo muito preparado para estar nesta briga.

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