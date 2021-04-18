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futebol

Lukian marca duas vezes e espera evolução do Jubilo Iwata no Japão

No clube desde o início de 2019, atacante vem passando por ótimo momento na carreira...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 18:53
Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Artilheiro do Jubilo Iwata há duas temporadas, o atacante Lukian foi o destaque na vitória da sua equipe sobre o Sagamihara, neste domingo, na segunda divisão japonesa. Autor dos dois gols do Jubilo no jogo, que terminou 2 a 1, o jogador comemorou mais uma ótima atuação.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou feliz por ter marcado novamente e por ter feito uma grande atuação. Não estaria vivendo essa fase positiva se não fosse o grupo. Espero continuar marcando para ajudar o Jubilo a conquistar seus objetivos esse ano e, quem sabe, para poder brigar pela artilharia da competição - afirmou.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, este ano tem sido especial para ele.
- Este ano tem sido muito especial para mim. Tenho atuado com uma intensidade grande, os gols têm saído e a equipe tem me ajudado muito.

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