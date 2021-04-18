Lukian marca duas vezes e espera evolução do Jubilo Iwata no Japão

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Artilheiro do Jubilo Iwata há duas temporadas, o atacante Lukian foi o destaque na vitória da sua equipe sobre o Sagamihara, neste domingo, na segunda divisão japonesa. Autor dos dois gols do Jubilo no jogo, que terminou 2 a 1, o jogador comemorou mais uma ótima atuação.

+ Veja a tabela da Champions League- Estou feliz por ter marcado novamente e por ter feito uma grande atuação. Não estaria vivendo essa fase positiva se não fosse o grupo. Espero continuar marcando para ajudar o Jubilo a conquistar seus objetivos esse ano e, quem sabe, para poder brigar pela artilharia da competição - afirmou.

+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, este ano tem sido especial para ele.