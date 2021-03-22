Lukian foca em passar dos cinquenta jogos com a camisa do Jubilo Iwata

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata

Principal nome do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian revelou o desejo de passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube japonês nas próximas semanas. Segundo o jogador, alcançar essa meta será muito especial em sua carreira.

Veja a tabela do Inglês- Quero alcançar marcas importantes no clube. Passar dos cinquenta jogos será muito especial para mim. Vou trabalhar muito para fazer uma boa sequência nos próximos compromissos do clube na temporada para que isso seja possível - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo tem condições de fazer um grande ano em 2021.