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futebol

Lukian foca em passar dos cinquenta jogos com a camisa do Jubilo Iwata

Atacante brasileiro vem passando por ótimo momento na carreira em clube japonês e está perto de chegar em marca importante
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:20
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Principal nome do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian revelou o desejo de passar dos cinquenta jogos com a camisa do clube japonês nas próximas semanas. Segundo o jogador, alcançar essa meta será muito especial em sua carreira.
Veja a tabela do Inglês- Quero alcançar marcas importantes no clube. Passar dos cinquenta jogos será muito especial para mim. Vou trabalhar muito para fazer uma boa sequência nos próximos compromissos do clube na temporada para que isso seja possível - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o Jubilo tem condições de fazer um grande ano em 2021.
- Temos uma ótima equipe, competitiva e em condições de brigar na parte de cima da tabela da Liga J2. Vamos trabalhar para que isso seja possível - concluiu.

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