Lukian foca em liderança do Jubilo Iwata na Liga J2 e acesso no Japonês

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Um dos principais destaques do Jubilo Iwata, o atacante Lukian, ex-Nova Iguaçu-RJ, falou sobre o trabalho forte que o elenco japonês vem fazendo para alcançar a liderança da Liga J2 nas próximas semanas. Segundo o jogador, que atuou na Tailândia e Coreia do Sul, a meta de todos é chegar no topo da tabela.

- O grupo está muito motivado para fazer uma boa sequência e alcançar a liderança da disputa nas próximas semanas. Vejo o elenco muito preparado para isso. Queremos iniciar uma série de vitórias para chegarmos a esse objetivo. Não tem faltado dedicação de todos para que isso seja possível - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do Júbilo é voltar a J-League em 2020.