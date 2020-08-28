AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lukian foca em liderança do Jubilo Iwata na Liga J2 e acesso no Japonês

Atacante é uma das esperanças de gols da equipe
...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 10:42
Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Jubilo Iwata, o atacante Lukian, ex-Nova Iguaçu-RJ, falou sobre o trabalho forte que o elenco japonês vem fazendo para alcançar a liderança da Liga J2 nas próximas semanas. Segundo o jogador, que atuou na Tailândia e Coreia do Sul, a meta de todos é chegar no topo da tabela.
- O grupo está muito motivado para fazer uma boa sequência e alcançar a liderança da disputa nas próximas semanas. Vejo o elenco muito preparado para isso. Queremos iniciar uma série de vitórias para chegarmos a esse objetivo. Não tem faltado dedicação de todos para que isso seja possível - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do Júbilo é voltar a J-League em 2020.
- Temos que focar tudo nisso neste ano. Um clube como o Júbilo Iwata não pode ficar de fora da J-League. Vamos nos dedicar ao máximo para chegarmos a esse importante objetivo para o clube esse ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Mulher foragida denuncia violência doméstica e acaba presa em SP
Imagem de destaque
Cardápio saudável: 5 receitas vegetarianas proteicas para o almoço da semana
Tom Cruise no trailer de 'Digger', filme de Alejandro González Iñárritu
Tom Cruise é homem mais poderoso do mundo em trailer de 'Digger'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados