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Lukian foca em evolução do Jubilo Iwata na Liga J2 e quer acesso com o clube em 2021

Atacante brasileiro vem passando por ótimo momento na carreira atuando pelo Jubilo Iwata, do Japão
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Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 15:40
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Artilheiro do Jubilo Iwata e principal jogador da equipe desde o ano passado, o atacante Lukian pediu crescimento da equipe japonesa em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada.- Queremos manter essa intensidade nas próximas partidas para alcançarmos nosso principal objetivo esse ano, que é levar o clube novamente para a J-League, o que seria fantástico. Vamos lutar muito para que esse sonho se realize - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro do Jubilo Iwata, seu desejo é encerrar o ano com gols na equipe japonesa.
- Quero encerrar a temporada como iniciei, com gols e boas partidas. Vou trabalhar para evoluir ainda mais com a camisa do clube - concluiu o atacante brasileiro.

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