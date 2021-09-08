Lukian foca em evolução do Jubilo Iwata na Liga J2 e quer acesso com o clube em 2021

Artilheiro do Jubilo Iwata e principal jogador da equipe desde o ano passado, o atacante Lukian pediu crescimento da equipe japonesa em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada.- Queremos manter essa intensidade nas próximas partidas para alcançarmos nosso principal objetivo esse ano, que é levar o clube novamente para a J-League, o que seria fantástico. Vamos lutar muito para que esse sonho se realize - afirmou.