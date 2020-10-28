AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lukian foca em artilharia da Liga J2 pelo Jubilo Iwata

Atacante busca uma boa sequência no clube e é a esperança de gols da equipe...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 12:44
Crédito: Divulgação/Jubilo Iwata
Esperança de gols do Jubilo Iwata, o atacante Lukian revelou o desejo de subir para a J-League nesta temporada e com o título da disputa. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, a meta de todos é fazer uma boa sequência no campeonato em 2020 para fazer história nesta época.
- Vamos lutar muito para conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês e para, quem sabe, conquistar o título da Liga J2. Temos que focar tudo nisso. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. O grupo está se empenhando para fazer uma boa sequência - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é conquistar a artilharia da disputa.
- Vou trabalhar para continuar marcando e ajudando o Jubilo a conquistar seus objetivos neste ano. Tenho trabalhado muito para lutar, também, pela artilharia da disputa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem aérea do incêndio no Arquivo Geral do TJES
Imagens de drone mostram destruição do galpão do Arquivo Geral do TJES
Agricultura, agronegócio, agropecuária, lavoura de café
Mais de R$ 10 bilhões para financiar o agro do ES na safra 26/27
Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro
Bebê declarado morto é encontrado vivo duas horas depois no interior de São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados