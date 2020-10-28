Lukian foca em artilharia da Liga J2 pelo Jubilo Iwata

Crédito: Divulgação/Jubilo Iwata

Esperança de gols do Jubilo Iwata, o atacante Lukian revelou o desejo de subir para a J-League nesta temporada e com o título da disputa. Segundo o atleta, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, a meta de todos é fazer uma boa sequência no campeonato em 2020 para fazer história nesta época.

- Vamos lutar muito para conquistar o acesso para a primeira divisão do futebol japonês e para, quem sabe, conquistar o título da Liga J2. Temos que focar tudo nisso. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. O grupo está se empenhando para fazer uma boa sequência - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, sua outra meta é conquistar a artilharia da disputa.