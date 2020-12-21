Lukian fala sobre expectativa para 2021 após temporada no Jubilo Iwata

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Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian falou sobre a importância de ter atuado no país neste ano. Para o jogador, sua evolução no futebol japonês contará muito para sua sequência na carreira.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- No futebol japonês aprendemos muito, amadurecemos e entendemos bem a disciplina tática dentro de campo. Eles cobram muito isso, o que faz qualquer jogador evoluir. Estou feliz por tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, seu foco já é na próxima temporada.