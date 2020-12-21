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futebol

Lukian fala sobre expectativa para 2021 após temporada no Jubilo Iwata

Depois de se destacar atuando no Chonburi, do futebol tailandês, atacante se transferiu para o time da Terra do Sol Nascente, onde atua desde o ano passado
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LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:57

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:57

Crédito: Divulgação
Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian falou sobre a importância de ter atuado no país neste ano. Para o jogador, sua evolução no futebol japonês contará muito para sua sequência na carreira.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- No futebol japonês aprendemos muito, amadurecemos e entendemos bem a disciplina tática dentro de campo. Eles cobram muito isso, o que faz qualquer jogador evoluir. Estou feliz por tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui - afirmou.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, seu foco já é na próxima temporada.
- Estou muito focado nesta próxima temporada. Quero que seja um ano ainda melhor do que foi esse em termos de números. Vou trabalhar muito por isso.

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