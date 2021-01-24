Lukian espera grande temporada com o Jubilo Iwata em 2021

Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian quer um grande ano no clube após renovar com a equipe da Terra do Sol Nascente. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou muito motivado para essa temporada 2021. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano e para ajudar a equipe dentro e fora de campo com gols e boas atuações. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte - afirmou.
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Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, o Jubilo vai com tudo para ter um grande 2021.
- Temos um bom elenco, competitivo e uma base muito forte. Nossa ideia é fazer uma grande liga para colocar o Jubilo novamente na J-League.