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futebol

Lukian espera grande temporada com o Jubilo Iwata em 2021

Depois de se destacar atuando no Chonburi, do futebol tailandês, atacante se transferiu para o time da Terra do Sol Nascente, onde atua desde 2019
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Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2021 às 19:29
Crédito: Divulgação
Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian quer um grande ano no clube após renovar com a equipe da Terra do Sol Nascente. Segundo o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou muito motivado para essa temporada 2021. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano e para ajudar a equipe dentro e fora de campo com gols e boas atuações. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte - afirmou.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, o Jubilo vai com tudo para ter um grande 2021.
- Temos um bom elenco, competitivo e uma base muito forte. Nossa ideia é fazer uma grande liga para colocar o Jubilo novamente na J-League.

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