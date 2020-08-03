Lukian espera evolução do Jubilo Iwata na Liga J2 e foca em artilharia

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itular do Jubilo Iwata desde a última temporada, o atacante brasileiro Lukian falou sobre a importância da equipe manter um nível alto de atuação nas próximas partidas da Liga J2. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar ainda mais o rendimento em campo nesta sequência da disputa.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos na tabela de classificação da disputa. O grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir. Vamos buscar manter esse ritmo forte até o fim agora. Acredito muito no grupo - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, com quatro gols na Liga J2, seu desejo é buscar a artilharia da disputa esse ano.