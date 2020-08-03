Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lukian espera evolução do Jubilo Iwata na Liga J2 e foca em artilharia

Atacante é uma das esperanças de gols da equipe em 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 12:02

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:02

Crédito: Divulgação
itular do Jubilo Iwata desde a última temporada, o atacante brasileiro Lukian falou sobre a importância da equipe manter um nível alto de atuação nas próximas partidas da Liga J2. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar ainda mais o rendimento em campo nesta sequência da disputa.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada e para crescermos na tabela de classificação da disputa. O grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir. Vamos buscar manter esse ritmo forte até o fim agora. Acredito muito no grupo - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, com quatro gols na Liga J2, seu desejo é buscar a artilharia da disputa esse ano.
- Atacante é isso: tem que buscar artilharia sempre e comigo não será diferente. Vou trabalhar muito para ajudar o Jubilo dentro e fora de campo, e, quem sabe, terminar o ano com essa artilharia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados