Lukian espera crescimento do Jubilo Iwata na Liga J2 e foca em acesso com o clube

Artilheiro do Jubilo Iwata e principal jogador da equipe desde o ano passado, o atacante Lukian pediu crescimento da equipe japonesa em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada.- Estamos lutando muito para crescermos e melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para continuarmos evoluindo. O grupo está muito focado nisso - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta individual é a artilharia da disputa esse ano.
- Vou lutar muito para ajudar o Jubilo a conquistar seus objetivos e brigar pela artilharia da Liga J2. Vou me dedicar ao máximo por isso.