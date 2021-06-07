Lukian espera crescimento do Jubilo Iwata na Liga J2 e foca em acesso com o clube

Artilheiro do Jubilo Iwata e principal jogador da equipe desde o ano passado, o atacante Lukian pediu crescimento da equipe japonesa em 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da temporada.- Estamos lutando muito para crescermos e melhorarmos nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para continuarmos evoluindo. O grupo está muito focado nisso - afirmou.