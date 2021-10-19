Lukian espera acesso com o Jubilo Iwata nesta reta final de 2021

Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata, o atacante Lukian falou sobre a expectativa do elenco em conquistar o acesso para a J-League nestes próximos meses. Focado nesta meta, o jogador, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, o objetivo de todos é terminar com essa conquista a época.- Estamos trabalhando para encerrarmos o ano com essa importante conquista para o clube. Vamos nos dedicar ao máximo nos próximos jogos para terminarmos 2021 com o Jubilo na primeira divisão novamente - afirmou o jogador.