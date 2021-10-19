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futebol

Lukian espera acesso com o Jubilo Iwata nesta reta final de 2021

Atacante brasileiro do Jubilo Iwata vem passando por ótimo momento na carreira atuando pela equipe japonesa
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:51

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:51

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata, o atacante Lukian falou sobre a expectativa do elenco em conquistar o acesso para a J-League nestes próximos meses. Focado nesta meta, o jogador, com passagens pelo futebol coreano e tailandês, o objetivo de todos é terminar com essa conquista a época.- Estamos trabalhando para encerrarmos o ano com essa importante conquista para o clube. Vamos nos dedicar ao máximo nos próximos jogos para terminarmos 2021 com o Jubilo na primeira divisão novamente - afirmou o jogador.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, sua fase na equipe japonesa é uma das mais especiais da carreira.
- Esse ano tem sido muito especial para mim. Tenho trabalhado para ajudar o Jubilo e para conquistar meus objetivos pessoais. Estou muito feliz - concluiu Lukian.

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