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futebol

Lukian elogia preparação do Jubilo Iwata e espera grande ano no Japão

Depois de se destacar atuando no Chonburi, do futebol tailandês, atacante se transferiu para o time da Terra do Sol Nascente, onde atua desde 2019
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 17:17

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:17

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian falou sobre o crescimento que a equipe vem tendo no dia a dia na pré-temporada. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais nas próximas semanas.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos evoluindo muito no dia a dia e isso é importante. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021, com boas atuações e títulos. O elenco é muito forte e tem tudo para crescer de produção - afirmou.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, seu desejo é brigar pela artilharia da J-League 2.
- Vou trabalhar muito para ajudar o Jubilo dentro e fora de campo nesta temporada. Espero conquistar a artilharia da liga nesta temporada.

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