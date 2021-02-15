Lukian elogia preparação do Jubilo Iwata e espera grande ano no Japão

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Atacante do Jubilo Iwata, do Japão, e um dos artilheiros da equipe em 2020, o brasileiro Lukian falou sobre o crescimento que a equipe vem tendo no dia a dia na pré-temporada. Segundo o jogador, a meta é evoluir ainda mais nas próximas semanas.

+ Veja a tabela da Champions League- Estamos evoluindo muito no dia a dia e isso é importante. Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021, com boas atuações e títulos. O elenco é muito forte e tem tudo para crescer de produção - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens pelo futebol da Tailândia e Coreia do Sul, seu desejo é brigar pela artilharia da J-League 2.