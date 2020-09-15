Lukian elogia Jubilo Iwata, do Japão, e foca em evolução do clube em 2020

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Um dos principais nomes do Jubilo Iwata, do Japão, desde a última temporada, o atacante brasileiro Lukian destacou a evolução que a equipe teve nas últimas semanas. Segundo o jogador, que chegou na Terra do Sol Nascente no último ano, a meta de todos no clube é o acesso este ano.

- Estamos focados na conquista do principal objetivo, que é o acesso para a primeira divisão do futebol japonês, que é o lugar do Jubilo. Vamos nos dedicar ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo para fazermos um grande campeonato. Esse é o desejo de todos aqui - afirmou.

Ainda para o jogador, que atuou também na Coreia do Sul e Tailândia, sua outra meta é fazer uma temporada perfeita no clube e buscar a artilharia da Liga J2.