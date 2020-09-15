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futebol

Lukian elogia Jubilo Iwata, do Japão, e foca em evolução do clube em 2020

Depois de se destacar atuando no Chonburi, do futebol tailandês, atacante se transferiu para o time da Terra do Sol Nascente, onde atua desde o ano passado...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 13:59
Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Jubilo Iwata, do Japão, desde a última temporada, o atacante brasileiro Lukian destacou a evolução que a equipe teve nas últimas semanas. Segundo o jogador, que chegou na Terra do Sol Nascente no último ano, a meta de todos no clube é o acesso este ano.
- Estamos focados na conquista do principal objetivo, que é o acesso para a primeira divisão do futebol japonês, que é o lugar do Jubilo. Vamos nos dedicar ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo para fazermos um grande campeonato. Esse é o desejo de todos aqui - afirmou.
Ainda para o jogador, que atuou também na Coreia do Sul e Tailândia, sua outra meta é fazer uma temporada perfeita no clube e buscar a artilharia da Liga J2.
- Vou trabalhar para fazer um segundo semestre perfeito este ano. Tenho isso como objetivo e vou lutar para alcançar a artilharia da Liga J2 nos próximos meses.

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