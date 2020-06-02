Lukian elogia elenco do Jubilo Iwata e fala sobre desejo de acesso em 2020

Contratado pelo Jubilo Iwata no meio da última temporada, o atacante brasileiro Lukian destacou o desejo do clube em conquistar o acesso para a J-League em 2020. De acordo com o atleta, o foco de todos é colocar a agremiação na primeira divisão japonesa.
- Nós vamos focar tudo na conquista deste objetivo, que é o acesso para a J-League. É o lugar do Jubilo, que tem um grande elenco e é um clube gigante. Vamos nos dedicar ao máximo para fazer história este ano com essa volta do clube para a primeira divisão. Esse é o desejo de todos aqui - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, que atuou na Coreia do Sul e Tailândia, sua outra meta é conquistar a artilharia da Liga J2.
- Vou trabalhar para conquistar a artilharia da Liga J2 este ano. Estou muito focado na conquista deste objetivo e espero conquistá-lo ao fim de 2020.E MAIS:Mundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!O dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de AubameyangEm jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaBarcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em DohaPresidente do Real Madrid anuncia que clube não mandará jogos no Santiago Bernabéu no restante da temporada E MAIS: