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Lukian é decisivo mais uma vez, garante vitória do Jubilo Iwata, do Japão, na Liga J2

Atacante brasileiro que atua no Jubilo Iwata vem passando por ótimo momento na carreira jogando no Japão
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LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 15:56

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 15:56

Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata atualmente, o atacante Lukian foi decisivo, mais uma vez, e garantiu a vitória da sua equipe, fora de casa, diante do Albirex Niigata, por 1 a 0, deixando o time na liderança da Liga J2 com oitenta pontos. Segundo o jogador, esse resultado vai dar muito ânimo ao grupo.- Essa vitória foi muito importante para o grupo. Marcar e ajudar a equipe, mais uma vez, foi muito bom. Estamos no caminho certo para terminarmos o ano com o objetivo alcançado, que é o acesso para a J-League - afirmou o jogador brasileiro.
Ainda de acordo com o atleta, que é o artilheiro da disputa com vinte gols, esse momento tem sido muito especial.
- Essa temporada tem sido muito importante para mim. As coisas estão acontecendo como estava planejando e estou feliz por isso. Espero continuar crescendo no Jubilo para terminar o ano com o acesso e a artilharia da competição - concluiu.

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