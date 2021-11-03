Lukian é decisivo mais uma vez, garante vitória do Jubilo Iwata, do Japão, na Liga J2

Destaque e artilheiro do Jubilo Iwata atualmente, o atacante Lukian foi decisivo, mais uma vez, e garantiu a vitória da sua equipe, fora de casa, diante do Albirex Niigata, por 1 a 0, deixando o time na liderança da Liga J2 com oitenta pontos. Segundo o jogador, esse resultado vai dar muito ânimo ao grupo.- Essa vitória foi muito importante para o grupo. Marcar e ajudar a equipe, mais uma vez, foi muito bom. Estamos no caminho certo para terminarmos o ano com o objetivo alcançado, que é o acesso para a J-League - afirmou o jogador brasileiro.