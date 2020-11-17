Lukian destaca temporada no Jubilo Iwata e quer permanência no Japão

Crédito: Lukian quer seguir no Jubilo Iwata (Divulgação/Jubilo Iwata

Um dos principais nomes do Jubilo Iwata neste ano, o atacante Lukian falou sobre o bom ano que fez com a camisa do clube nos últimos meses. Segundo o jogador, estar em uma grande agremiação no futebol japonês e atuando em alto nível tem feito bem a ele, que evoluiu muito desde a sua chegada ao país asiático.

- Esse ano, sem dúvida, foi muito importante para mim dentro e fora de campo. Estar no futebol do Japão era um desejo que tinha e em um clube grande. O Jubilo foi muito importante nesta minha evolução aqui. O clube me deu total apoio desde a minha chegada e isso foi muito importante - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a meta é permanecer por muito tempo no Japão.