Lukian destaca briga pela liderança em sequência positiva no Japão

Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata

Principal nome do Jubilo Iwata e nome em destaque do futebol japonês, o atacante Lukian comemorou a boa fase da equipe na J-League 2. Isso porque o grupo não perde há dois meses e está em uma sequência de sete triunfos na disputa. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte de todos.

+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Essa sequência é o resultado de um trabalho muito forte de todos. Vamos lutar muito para mantê-la e para ampliá-la nas próximas rodadas. O grupo está em uma grande fase. Nossa ideia é terminar o campeonato assim, vencendo, garantindo o acesso do Jubilo e, quem sabe, campeão da competição - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, a artilharia do campeonato é um objetivo que ele tem em mente neste ano.