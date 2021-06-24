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futebol

Lukian destaca briga pela liderança em sequência positiva no Japão

Atacante vem passando por ótimo momento na carreira...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:33
Crédito: Divulgação / Júbilo Iwata
Principal nome do Jubilo Iwata e nome em destaque do futebol japonês, o atacante Lukian comemorou a boa fase da equipe na J-League 2. Isso porque o grupo não perde há dois meses e está em uma sequência de sete triunfos na disputa. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte de todos.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Essa sequência é o resultado de um trabalho muito forte de todos. Vamos lutar muito para mantê-la e para ampliá-la nas próximas rodadas. O grupo está em uma grande fase. Nossa ideia é terminar o campeonato assim, vencendo, garantindo o acesso do Jubilo e, quem sabe, campeão da competição - afirmou.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Ainda de acordo com o atleta, a artilharia do campeonato é um objetivo que ele tem em mente neste ano.
- O primeiro passo é ajudar o Jubilo a conquistar o acesso. Troco todos os meus gols por isso, mas se conquistar a artilharia com o acesso será especial. Lutarei por isso.

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