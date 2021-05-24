Lukian destaca bom momento no Jubilo Iwata e foca em acesso com o clube em 2021

Artilheiro do Jubilo Iwata e principal nome da equipe japonesa, o atacante Lukian pediu atenção máxima da equipe nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas.- Estamos em um ritmo forte e fazendo um bom início de temporada. Temos que manter essa intensidade agora para permanecermos firmes entre os primeiros colocados. Estamos muito motivados para essa sequência de 2021 - afirmou o jogador.