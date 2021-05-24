Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lukian destaca bom momento no Jubilo Iwata e foca em acesso com o clube em 2021

Atacante brasileiro que atua no Japão pela equipe do Jubilo Iwata vem passando por ótimo momento na carreira
...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:36
Crédito: Divulgação / Jubilo Iwata
Artilheiro do Jubilo Iwata e principal nome da equipe japonesa, o atacante Lukian pediu atenção máxima da equipe nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo nas próximas partidas.- Estamos em um ritmo forte e fazendo um bom início de temporada. Temos que manter essa intensidade agora para permanecermos firmes entre os primeiros colocados. Estamos muito motivados para essa sequência de 2021 - afirmou o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é buscar a artilharia da disputa esse ano.
- Vou trabalhar muito para buscar a artilharia da competição esse ano. Não tem faltado entrega e dedicação da minha parte desde o início da temporada. Espero manter essa média de gols até o fim do ano - concluiu o atleta brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados