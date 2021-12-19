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futebol

Lukian assina com o Avispa Fukuoka e espera grande 2022 no clube

Atacante vem passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 14:02

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 14:02

Principal nome do Jubilo Iwata nesta última temporada no Japão e em grande momento no futebol do país, o atacante Lukian acertou com o Avispa Fukuoka para a próxima época. Feliz com o novo desafio, o jogador falou sobre a alegria de vestir a camisa do clube em 2022.- Estou muito feliz por ter acertado no Avispa. É um clube grande, com uma torcida apaixonada e que vai brigar por títulos em 2022. Tenho certeza que farei um ano ainda melhor do que fiz esse ano de 2021. Estou muito focado e motivado para fazer um grande trabalho - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo que está sendo formado tem tudo para fazer uma grande J-League.
- Tenho certeza que faremos uma grande J-League em 2022. Lutaremos muito por isso. O grupo que vem sendo formado é muito forte.
Crédito: LukianassinoucomnovoclubenoJapão(Divulgação/AvispaFukuoka

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