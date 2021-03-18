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Luke Shaw fala após classificação do United na Europa League: 'Não fomos bons, tivemos sorte'

Após vitória por 1 a 0 contra o Milan, lateral-esquerdo dos Red Devills garantiu que o desempenho da equipe não foi bom...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 20:09
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Milan no confronto de volta das oitavas de final da Europa League por 1 a 0, com gol de Paul Pogba. Após a partida, o lateral-esquerdo dos Red Devills, Luke Shaw, criticou o desempenho da equipe.
Veja o mata-mata da Europa League- Estou feliz, é óbvio, mas tenho de ser honesto: não fomos bons, tivemos sorte. No primeiro tempo, em particular, fomos horríveis, parece que desligamos. Na segunda parte, melhoramos, e depois acabou por ajudar ter um jogador de classe mundial com o Pogba que nos ajudou a seguir em frente - disse Shaw.
Luke Shaw deixou um recado para seus companheiros, e disse que a equipe precisa melhorar.
- Temos de fazer melhor. A única coisa positiva é mesmo o facto de termos conseguido uma vitória importante aqui - concluiu o lateral-esquerdo do Manchester United.
O Manchester United entra em campo à 14h (de Brasília) de domingo, e enfrenta o Leicester City na FA Cup.

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