Luke Shaw fala após classificação do United na Europa League: 'Não fomos bons, tivemos sorte'

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Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Milan no confronto de volta das oitavas de final da Europa League por 1 a 0, com gol de Paul Pogba. Após a partida, o lateral-esquerdo dos Red Devills, Luke Shaw, criticou o desempenho da equipe.

Veja o mata-mata da Europa League- Estou feliz, é óbvio, mas tenho de ser honesto: não fomos bons, tivemos sorte. No primeiro tempo, em particular, fomos horríveis, parece que desligamos. Na segunda parte, melhoramos, e depois acabou por ajudar ter um jogador de classe mundial com o Pogba que nos ajudou a seguir em frente - disse Shaw.

Luke Shaw deixou um recado para seus companheiros, e disse que a equipe precisa melhorar.

- Temos de fazer melhor. A única coisa positiva é mesmo o facto de termos conseguido uma vitória importante aqui - concluiu o lateral-esquerdo do Manchester United.