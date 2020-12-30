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futebol

Lukaku se coloca entre os cinco melhores jogadores do mundo

Atacante belga acredita que grande momento o credencia para estar entre os melhores atletas da temporada. Centroavante tem 15 gols em 18 jogos pela Inter nesta campanha...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:36

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 09:36
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Em grande fase na Inter de Milão, o atacante Lukaku revelou que se considera entre os cinco melhores jogadores de futebol do mundo. Em entrevista à “Voetbal Magazine”, o belga elogiou José Mourinho, seu ex-treinador, como um dos responsáveis por viver a fase atual em que é artilheiro e joga para a equipe.- Não vou enumerar os cinco melhores, mas nos últimos cinco meses faço parte deste grupo. Mourinho me ensinou a trabalhar melhor em favor do coletivo, tanto em termos de pressão, como me posicionar melhor em campo. Veja o que ele faz com Kane no Tottenham.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na eleição do prêmio The Best da Fifa para o melhor jogador da temporada, o centroavante da Inter de Milão não esteve presente nem entre os 11 atletas que mais se destacaram na temporada. Na atual campanha, o belga já marcou 15 gols em 18 partidas com a camisa nerazzurri e é vice-artilheiro do Campeonato Italiano.

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