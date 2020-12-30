Lukaku se coloca entre os cinco melhores jogadores do mundo

Em grande fase na Inter de Milão, o atacante Lukaku revelou que se considera entre os cinco melhores jogadores de futebol do mundo. Em entrevista à “Voetbal Magazine”, o belga elogiou José Mourinho, seu ex-treinador, como um dos responsáveis por viver a fase atual em que é artilheiro e joga para a equipe.- Não vou enumerar os cinco melhores, mas nos últimos cinco meses faço parte deste grupo. Mourinho me ensinou a trabalhar melhor em favor do coletivo, tanto em termos de pressão, como me posicionar melhor em campo. Veja o que ele faz com Kane no Tottenham.