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futebol

Lukaku revela vontade de encerrar a carreira no Anderlecht, da Bélgica

Atacante foi revelado no clube belga e acompanha situação da equipe mesmo de longe. Camisa nove também disse que seu estilo de jogo combina com o futebol italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 11:07

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 11:07

Crédito: AFP
O atacante Lukaku afirmou que vai encerrar sua carreira no Anderlecht, clube em que foi formado na Bélgica. Em entrevista ao canal “VTM”, o atleta de 27 anos afirmou que acompanha a equipe, assim como outros jogadores com quem cresceu junto. Apesar do interesse, o belga tem contrato com a Inter de Milão até 2024.
- Eu sempre segui o Anderlecht. Com certeza vou retornar. A atração para um jogador que esteve lá quando jovem é muito grande. Pergunte a gente como Dendoncker, Tielemans. Eles ainda estão envolvidos com o clube, pois tivemos muitos momentos bons lá.Lukaku também comentou sobre seu momento no futebol italiano e diz que poderia ter jogado no país mais cedo antes de passar pela Inglaterra.
- A Itália combina com meu estilo. Se eu soubesse, teria me mudado antes para cá. Na Inter, jogamos com dois atacantes. Eu e o treinador nos damos bem. Somos mais ou menos parecidos. Eu também, como ele, odeio perder.
Apesar da boa temporada passada, Lukaku e a Inter terminaram a campanha sem erguer uma taça, sendo vice na Liga Europa e no Campeonato Italiano. A equipe se reforçou para brigar pelo título nacional novamente e buscar mais destaque na Liga dos Campeões após eliminação precoce na última época.

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