Lukaku provoca Ibrahimovic após marcar gol no clássico de Milão

Durante o clássico em que a Inter de Milão conquistou vitória contra o Milan por 3 a 0, Lukaku provocou Ibrahimovic ao marcar seu gol e afirmou ser melhor que o sueco. Os dois jogadores foram protagonistas no último confronto entre as equipes pela Copa da Itália por conta dos insultos e provocações trocados.- Eu sou o melhor. Eu, eu te disse - teria dito o jogador, segundo a “Sky Italia”, enquanto batia no peito e festejava o último gol da partida.