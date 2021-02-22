Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lukaku provoca Ibrahimovic após marcar gol no clássico de Milão

Atacante belga afirmou que era melhor do que o sueco no momento em que comemorava seu tento. Ambos os atletas trocaram insultos e provocações em janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 09:25

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 09:25

Crédito: Lukaku e Lautaro foram os protagonistas do clássico de Milão (MIGUEL MEDINA / AFP
Durante o clássico em que a Inter de Milão conquistou vitória contra o Milan por 3 a 0, Lukaku provocou Ibrahimovic ao marcar seu gol e afirmou ser melhor que o sueco. Os dois jogadores foram protagonistas no último confronto entre as equipes pela Copa da Itália por conta dos insultos e provocações trocados.- Eu sou o melhor. Eu, eu te disse - teria dito o jogador, segundo a “Sky Italia”, enquanto batia no peito e festejava o último gol da partida.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Com a vitória, a Inter de Milão disparou na liderança do Campeonato Italiano em busca do título. A equipe de Antonio Conte abriu quatro pontos de diferença para o Milan e enfrenta o Genoa no próximo domingo. Lukaku é o grande líder técnico do time com 17 gols e a artilharia da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados