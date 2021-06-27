Lukaku ou CR7? Zagueiro italiano diz qual atacante prefere enfrentar nas quartas de final da Eurocopa

Após vitória na prorrogação contra a Áustria no último sábado por 2 a 1, a Itália agora espera o vencedor do duelo entre Bélgica e Portugal. O duelo entre as equipes ocorre neste domingo, às 16h, na Allianz Arena. Em conversas na zona mista após a classificação às quartas, o zagueiro Acerbi afirmou que prefere jogar contra Cristiano Ronaldo do que Romelu Lukaku."Talvez Lukaku (Seja mais difícil). É um jogador completo, assim como o Cristiano Ronaldo, que sempre marca. Mas como centroavante, Lukaku é mais difícil de marcar porque tem mais físico e mais força. Cristiano Ronaldo é o atacante clássico, mas é mais “marcável” do que o Lukaku", disse o defensor italiano.