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Lukaku ou CR7? Zagueiro italiano diz qual atacante prefere enfrentar nas quartas de final da Eurocopa

Vencedor de Bélgica x Portugal enfrenta a Itália na próxima sexta-feira, em Munique...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 09:34

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 09:34
Crédito: STUART FRANKLIN, JAVIER SORIANO / AFP / POOL
Após vitória na prorrogação contra a Áustria no último sábado por 2 a 1, a Itália agora espera o vencedor do duelo entre Bélgica e Portugal. O duelo entre as equipes ocorre neste domingo, às 16h, na Allianz Arena. Em conversas na zona mista após a classificação às quartas, o zagueiro Acerbi afirmou que prefere jogar contra Cristiano Ronaldo do que Romelu Lukaku."Talvez Lukaku (Seja mais difícil). É um jogador completo, assim como o Cristiano Ronaldo, que sempre marca. Mas como centroavante, Lukaku é mais difícil de marcar porque tem mais físico e mais força. Cristiano Ronaldo é o atacante clássico, mas é mais “marcável” do que o Lukaku", disse o defensor italiano.
+ Veja os confrontos atualizados do mata-mata da Eurocopa
Quem vencer entre Bélgica e Itália neste domingo, encara a Itália na próxima sexta-feira, novamente na Allianz Arena, em Munique. Além dos italianos, a Dinamarca é outra seleção que já avançou às quartas de final da competição após golear País de Gales por 4 a 0.

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